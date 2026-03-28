Иран снизил минимальный возраст для службы в армии до 12 лет

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Рахим Надали заявил о снижении минимального возраста для привлечения к военной службе в Иране до 12 лет. Как сообщает телеканал Al Arabiya, чиновник призвал подростков 12–13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.





Согласно озвученной программе под названием «Для иранцев», несовершеннолетних планируется задействовать в разведывательных операциях, оперативном патрулировании и работе на контрольно-пропускных пунктах ополчения «Басидж».





Кроме того, дети будут привлекаться к вспомогательным функциям: приготовлению пищи для военнослужащих и уходу за ранеными.





Отмечается, что данное решение противоречит международным обязательствам Тегерана, запрещающим использование детей в военных операциях и вооруженных конфликтах.





28 февраля началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана.