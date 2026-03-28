Трамп предлагает лишить страны НАТО права голоса при недостаточных расходах на оборону

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ограничения прав стран-членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед альянсом, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.





По данным издания, обсуждается принцип «плати, чтобы участвовать», согласно которому государства, не достигшие нового целевого показателя расходов на оборону, могут быть отстранены от голосования по ключевым вопросам.





Представитель администрации США заявил, что страны, не направляющие на военные нужды 5% своего ВВП, не должны иметь права голоса при определении будущих расходов блока. По его словам, участие в принятии решений должно быть напрямую связано с финансовым вкладом.





Эта инициатива выдвигается на фоне растущего недовольства Вашингтона действиями союзников, которые отказались направить военные корабли для разблокировки Ормузского пролива. В настоящее время страны НАТО обязаны тратить на оборону не менее 2% ВВП, однако на предстоящем саммите в Анкаре планируется обсудить повышение этого порога до 5%.