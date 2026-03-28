Дмитрий Куклачев отметил большой вклад Москвы в заботу о кошках

Заслуженный артист России, руководитель Театра кошек Дмитрий Куклачев поздравил жителей столицы с Днем уважения кошек. В своем обращении, опубликованном в Telegram-канале сервиса «Моспитомец», артист подчеркнул важность ответственного отношения к животным и высоко оценил усилия города в этой сфере.





Куклачев отметил, что театр хорошо знаком с принципами доброго и правильного обращения с этими грациозными существами.





Он выделил значительный вклад Москвы в развитие культуры заботы о питомцах, обратив особое внимание на работу цифрового сервиса «Моспитомец» на портале mos.ru. Платформа объединяет данные о бездомных животных из 13 городских приютов, помогая им найти новых хозяев.





Также артист напомнил, что билеты на выступления Театра кошек можно приобрести через сервис «Мосбилет». По его словам, зрители имеют возможность лично увидеть уникальных артистов, которые дарят публике тепло, хорошее настроение и любовь.