Зеленский заявил, что Украине необходимо ядерное оружие или вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde обозначил два возможных сценария обеспечения гарантий безопасности для страны: получение ядерного оружия или полноправное членство в НАТО.





Глава государства аргументировал свою позицию тем, что в условиях противостояния с ядерной державой у Киева должны быть либо собственные средства сдерживания, либо защита со стороны Североатлантического альянса.





Зеленский отметил, что пока международные партнеры не предлагают такого выбора открыто, и выразил сожаление по поводу того, что с Москвой ведут диалог иначе, чем с Киевом, назвав это оскорбительным.





Ранее президент России Владимир Путин ранее заявлял о недопустимости появления у Украины ядерного оружия, предупреждая, что создание такого арсенала встретит жесткий ответ Москвы. В этом контексте российская Служба внешней разведки (СВР) также сообщала о якобы ведущихся обсуждениях в Париже и Лондоне возможности передачи Киеву компонентов ядерного вооружения, однако официальных подтверждений этой информации от западных стран не поступало.