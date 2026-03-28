В Киеве официально опровергли заявления Ирана об ударе по складу в Дубае
Ранее на иранском телевидении допустили, что мог погибнуть 21 украинский военный undefined
В Киеве официально опровергли заявления Ирана об ударе по складу в Дубае

Ранее на иранском телевидении допустили, что мог погибнуть 21 украинский военный

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал ложью сообщения иранских властей о ликвидации склада украинских противодронных систем в Дубае. 


«Это ложь, официально опровергаем эту информацию», — сказал Тихий.


Ранее государственное телерадио Ирана (IRIB) сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по объекту в ОАЭ, где якобы хранились украинские системы защиты от дронов. По данным Тегерана, на складе находились 21 гражданин Украины, судьба которых остается неизвестной. В КСИР допустили, что они могли погибнуть.


Контекстом для этих сообщений стали события начала марта, когда президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности направить специалистов для помощи в борьбе с иранскими дронами. Однако позже президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в поддержке Киева в этом вопросе. 


Несмотря на это, на прошлой неделе Украина сообщила об отправке 201 военного эксперта по защите от беспилотников на Ближний Восток, включая ОАЭ. 

