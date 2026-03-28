Семья с детьми попала под удар дрона ВСУ в Запорожской области, 26-летняя мать погибла

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в селе Бурчак Михайловского округа. По данным главы региона, в машине находилась молодая семья: мужчина 1999 года рождения, женщина 2000 года рождения и двое их малолетних детей 2020 и 2022 годов рождения.





В результате попадания дрона женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась. Мужчина и младший ребенок госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Старший ребенок физически не пострадал. Губернатор назвал произошедшее военным преступлением и пообещал оказать семье всю возможную поддержку.





Это уже второй подобный инцидент в регионе за короткое время. Ранее, 8 марта, в городе Пологи украинский беспилотник атаковал другой гражданский автомобиль, в котором также ехали родители с двумя детьми. Тогда погибли оба взрослых, а шестилетний мальчик получил ранения и был доставлен в больницу.