В Махачкале введен режим ЧС из-за подтоплений, эвакуированы более 80 человек

Власти Махачкалы объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями обильных осадков. Администрация города сообщила о переводе всех служб на усиленный режим работы для ликвидации последствий стихии и оказания помощи пострадавшим жителям.





По данным пресс-службы ГУ МЧС по Республике Дагестан, спасатели проводят эвакуацию населения из опасных зон. На улице Заречная из-за засора сточной канавы уровень дождевой воды поднялся до 1,5 метра, что привело к подтоплению около 20 частных домов. После расчистки засора вода начала спадать.





На улице Перова водой затопило пять домовладений и шесть автомобилей, там эвакуация продолжается. Всего из опасной зоны вывезено 83 человека, включая троих детей, еще четверо были спасены непосредственно из воды.





Непогода негативно сказалась на энергоснабжении региона. Сильные дожди вызвали подтопление электроподстанций и замыкания на линиях электропередач, что привело к отключению света в 132 селах восьми районов Дагестана. Кроме Махачкалы, подтопления зафиксированы и в других населенных пунктах республики.





Накануне метеорологи предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в регионе: с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются сильные дожди и порывистый ветер.