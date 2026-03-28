Axios: Рубио и Каллас устроили перепалку на саммите G7 из-за разногласий по разрешению конфликта на Украине

На встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) в Канаде произошел острый обмен мнениями между госсекретарем США Марко Рубио и главой европейской дипломатии Каей Каллас. Как сообщает издание Axios со ссылкой на осведомленные источники, причиной напряженности стали расхождения в подходах к давлению на Россию и поддержке Украины.





Кая Каллас упрекнула американскую сторону в недостаточном усилении санкционного режима против Москвы. Она напомнила Марко Рубио о его заявлениях годичной давности, в которых он выражал готовность Вашингтона ужесточить меры в отношении РФ.





В ответ госсекретарь США, по данным источников, повысил голос и заявил, что американская сторона делает всё возможное для прекращения конфликта. Рубио предложил европейским коллегам самостоятельно заняться урегулированием кризиса, если они считают, что способны добиться лучших результатов, добавив, что в таком случае США готовы отойти в сторону. При этом он подчеркнул, что Штаты ведут переговоры с обеими сторонами противостояния, оказывая поддержку исключительно Украине в виде поставок вооружения, разведданных и иной помощи.





В дискуссию вмешались несколько европейских министров, выразивших надежду на продолжение дипломатических усилий со стороны Вашингтона. По завершении основной части заседания Рубио и Каллас ненадолго задержались для личного обсуждения возникших разногласий.





Позже, выступая перед журналистами, госсекретарь США опроверг сведения о конфликте, заявив, что на встрече никто не кричал, не повышал голос и не допускал негативных высказываний.





Отдельно Марко Рубио обвинил президента Украины Владимира Зеленского в искажении фактов. По словам главы Госдепа, украинский лидер неверно интерпретировал позицию США относительно гарантий безопасности. Рубио уточнил, что Вашингтон четко обозначил: такие гарантии могут быть предоставлены только после завершения боевых действий.





Издание Axios отмечает, что европейские лидеры обеспокоены стагнацией переговорного процесса, в то время как российская сторона говорит о паузе в трехсторонних контактах, связывая это с переключением внимания США на ближневосточный конфликт.