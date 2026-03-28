РБК: ФСБ задержала заместителя мэра Челябинска Александра Астахова

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали заместителя главы Челябинска Александра Астахова, курирующего вопросы городского хозяйства. Об этом пишут РБК, ТАСС и местный портал «74» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.





Как отмечает издание «74», чиновник регулярно комментировал острые проблемы коммунальной инфраструктуры, включая вопросы отопления, прочистки ливневых стоков и предотвращения подтоплений, проведения опрессовок, уборки снега с крыш, ликвидации коммунальных аварий, а также отлова бездомных животных.





Обстоятельства задержания и возможная статья обвинения пока не раскрываются.





Александр Астахов занимает должность вице-мэра с октября 2019 года. В его ведении находятся ключевые сферы жизнеобеспечения города.