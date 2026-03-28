РБК: ФСБ задержала заместителя мэра Челябинска Александра Астахова
Официального подтверждения этой информации нет
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали заместителя главы Челябинска Александра Астахова, курирующего вопросы городского хозяйства. Об этом пишут РБК, ТАСС и местный портал «74» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.


Как отмечает издание «74», чиновник регулярно комментировал острые проблемы коммунальной инфраструктуры, включая вопросы отопления, прочистки ливневых стоков и предотвращения подтоплений, проведения опрессовок, уборки снега с крыш, ликвидации коммунальных аварий, а также отлова бездомных животных. 


Обстоятельства задержания и возможная статья обвинения пока не раскрываются.


Александр Астахов занимает должность вице-мэра с октября 2019 года. В его ведении находятся ключевые сферы жизнеобеспечения города.

