Генштаб: Весенний призыв пройдет в обычные сроки, осенний план на 135 тысяч человек выполнен

Сроки отправки призывников к месту службы остались без изменений. Как заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, мероприятия будут проводиться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Исключение составят жители отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также педагогические работники — для них отправка запланирована в период с 1 мая по 15 июля. Срок службы по призыву, как и ранее, составляет 12 месяцев.





Цимлянский сообщил, что задание на осенний призыв, установленное указом президента, выполнено своевременно и в полном объеме. В ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований было призвано 135 тысяч человек. Наиболее организованно кампания прошла в республиках Бурятия, Коми и Карачаево-Черкесия, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской, Челябинской областях и Москве.





Замначальника Генштаба отметил, что все призывники на сборных пунктах были обеспечены положенным довольствием. Для доставки новобранцев в воинские части использовались самолеты гражданской и военной авиации, железнодорожные эшелоны, пассажирские поезда и автомобильный транспорт. Граждане, находящиеся в пути более трех суток, обеспечивались трехразовым питанием в вагонах-ресторанов, остальные получили сухие пайки.





Подводя итоги, вице-адмирал подчеркнул, что предстоящий весенний призыв проходит в Год единства народов России. Он напомнил, что защита Родины является главной обязанностью граждан независимо от национальности, а военная служба остается школой воспитания достойных защитников Отечества.