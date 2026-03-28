Украинский куратор дистанционно подорвал своего агента при задержании в Ставрополе

Украинский куратор дистанционно подорвал гражданина РФ 1995 года рождения при его задержании российскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ.





Уточняется, что в результате срабатывания механизма диверсант получил смертельные ранения. Представители спецслужбы отметили, что сотрудники правоохранительных органов и гражданское население не пострадали.





3 марта в Свердловской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсанта, планировавшего убийство топ-менеджера оборонного завода.





В пресс-службе ведомства также уточнили, что при задержании злоумышленника украинский куратор «осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)».