При атаке дронов на Ярославскую область погиб ребенок, его родители госпитализированы в тяжелом состоянии

По словам губернатора Евраева, средства ПВО и РЭБ уничтожили над регионом 30 беспилотников

В результате атаки беспилотников на Ярославскую область погиб ребенок, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Родители несовершеннолетнего госпитализированы в тяжелом состоянии, уточнил глава региона. 


По словам Евраева, пострадала еще одна местная жительница из соседнего дома. Всего за ночь средствами ПВО и РЭБ уничтожили 30 дронов на территории Ярославской области. Повреждения получили несколько жилых домов и торговый объект.


Угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, подчеркнул Евраев. Беспилотную опасность в регионе губернатор объявил в 3:18 мск. Аэропорт Ярославля на фоне угрозы приостановил прием и выпуск рейсов.


Ракетную опасность объявляли в Пензенской, Оренбургской и Самарской областях, а также в Удмуртии. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами, отчитались в Минобороны.

