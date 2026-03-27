Год цифрового доступа к культуре: сервис «Мосбилет» подвел первые итоги
Столичный сервис «Мосбилет», работающий на базе портала mos.ru, отметил свой первый день рождения. За год платформа стала ключевым элементом цифровой экосистемы Москвы, объединив горожан и учреждения культуры. Аудитория сервиса достигла 12 миллионов человек, а пользователи приобрели через него 4,5 миллиона билетов на самые разные события.


На площадке представлены мероприятия всех форматов: спектакли, концерты, выставки, лекции и мастер-классы. Особое место занимают эксклюзивные проекты, доступные только через этот канал. Например, в январе сервис организовал продажу на уникальный показ спектакля «Заповедник» по произведениям Сергея Довлатова, а весной запланировал специальный театральный показ ко Дню космонавтики. 


Также через «Мосбилет» проходит регистрация на все крупные городские акции, такие как «Ночь театров», «Ночь музеев» и музейные недели. Сфера действия сервиса не ограничивается только искусством: с его помощью можно купить билеты на катки и в летние бассейны, а также забронировать беседки в парках.


Процесс покупки максимально упрощен и не предусматривает комиссий. Наиболее удобный способ оформления — использование аккаунта Mos ID, благодаря которому данные пользователя заполняются автоматически. 


Для семей с детьми предусмотрена специальная услуга: при покупке детского билета достаточно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка, что избавляет от необходимости брать с собой документы для подтверждения возраста. Все приобретенные билеты сохраняются в личном кабинете на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Мой ID». Для входа на мероприятие достаточно предъявить контролеру QR-код, бумажный носитель не требуется.


За прошедший год функционал платформы существенно расширился. Появилась возможность покупать билеты в подарок без указания данных получателя. Чтобы помочь пользователям ориентироваться в многообразии событий, внедрена система персональных рекомендаций, учитывающая интересы человека или советы известных деятелей культуры. 


Поиск стал более гибким: события можно фильтровать по дате, типу площадки, стоимости, близости к станциям метро и МЦД, а также находить бесплатные мероприятия или те, что доступны по Пушкинской карте. Добавлена опция отложенного заполнения данных зрителей, что особенно удобно при срочной покупке, когда документы недоступны.


Для поощрения постоянных клиентов в сервисе действует программа лояльности. При покупке билетов в театры начисляются баллы в размере 10% от суммы заказа, которые можно использовать для оплаты до 20% стоимости следующего посещения. 


Кроме того, пользователи могут подписаться на рассылку, чтобы получать приглашения на премьеры и закрытые показы, личные послания от артистов и актуальную информацию о новых выставках и экскурсиях.

#москва #культура #мосбилет
