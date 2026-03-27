В Дагестане на свалке нашли тело младенца, в убийстве заподозрили мать

В Дагестане возбуждено уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребенка на свалке в Хасавюрте. Предварительно установлено, что к гибели младенца может быть причастна его мать.





Следователи квалифицировали произошедшее по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также мотивы женщины.





На месте происшествия продолжают работать криминалисты. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз для установления точной причины смерти ребенка.