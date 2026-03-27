Как отличить оригинал Coca-Cola от подделки? Объясняет эксперт

В России закрыли уже шестой завод по выпуску поддельной Coca-Cola с тех пор, как компания ушла из страны. Правоохранители изъяли 38 тысяч поддельных бутылок газировки, которые поставляли из Смоленской области в Москву под видом продукции из Грузии, Азербайджана или Белоруссии. Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова объяснила, как отличить оригинал от подделки и куда обратиться, если вы подозреваете, что купили контрафакт.





Дизайн этикеток из разных стран может отличаться, поэтому подделку распознать сложнее, отмечает Анищенкова. Но есть несколько признаков.





«Во-первых, маркировка «Честный знак»: безалкогольные напитки в пластике подлежат обязательной маркировке. Сканируйте QR-код через официальное приложение «Честный знак». Если кода нет или он «не бьется» — перед вами контрафакт», — объяснила Daily Storm Анищенкова.





Также нужно обращать внимание на качество упаковки: у оригинала этикетка наклеена идеально ровно, клей не проступает. Пластик бутылки должен быть плотным, а крышка — сидеть жестко. «Если при открытии вы заметили, что резьба сорвана или крышка прокручивается — не пейте», — советует специалист.





Еще на контрафакт указывает размытый текст на этикетке, особенно напечатанный мелким шрифтом состав напитка и грамматические ошибки в тексте.





Импортная газировка не должна стоить подозрительно дешево. «Если литровая бутылка «из Грузии» стоит как локальный лимонад эконом-сегмента — это повод насторожиться», — предупредила Анищенкова.





В легальном производстве вода проходит многоступенчатую очистку, а состав концентрата строго регламентирован. В кустарных условиях используется обычная водопроводная вода и дешевые химические суррогаты, предупреждает специалист.





Непищевые красители и некачественные подсластители могут вызвать аллергические реакции и поражение печени. Если не соблюдаются санитарные нормы, есть риск попадания в бутылку кишечной палочки, сальмонеллы и других возбудителей опасных заболеваний.





Если вы подозреваете, что купили подделку — не пробуйте напиток, сохраните бутылку, чек и попросите продавца вернуть деньги за товар.





«Обратитесь в Роспотребнадзор. Можно сделать это через электронную приемную на сайте ведомства. Укажите адрес магазина и данные с этикетки. Используйте мобильное приложение «Честный знак». Прямо в нем после сканирования кода можно подать жалобу на нарушение, которая автоматически уйдет в проверяющие органы», — порекомендовала глава направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье».