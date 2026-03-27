На мероприятии «Моспитомца» горожане смогут забрать животных из приютов домой

В рамках фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре с 16 по 19 апреля состоится праздник «Моспитомец» х Четвероногий друг». Организаторы — столичный комплекс городского хозяйства и Комитет общественных связей и молодежной политики.





Каждый день на площадку будут привозить новых подопечных из городских приютов. Желающие смогут прогуляться с животными вместе с волонтерами, пообщаться с сотрудниками организаций и после собеседования забрать питомца домой.





Для владельцев кошек и собак все четыре дня будет работать кинологическая площадка с познавательными занятиями. Также откроется уличный маркет с товарами для животных: одеждой, аксессуарами и косметикой по уходу.