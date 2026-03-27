На мероприятии «Моспитомца» горожане смогут забрать животных из приютов домой
Праздник пройдет с 16 по 19 апреля на Тверском бульваре Фото: Mos.ru
В рамках фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре с 16 по 19 апреля состоится праздник «Моспитомец» х Четвероногий друг». Организаторы — столичный комплекс городского хозяйства и Комитет общественных связей и молодежной политики.


Каждый день на площадку будут привозить новых подопечных из городских приютов. Желающие смогут прогуляться с животными вместе с волонтерами, пообщаться с сотрудниками организаций и после собеседования забрать питомца домой.


Для владельцев кошек и собак все четыре дня будет работать кинологическая площадка с познавательными занятиями. Также откроется уличный маркет с товарами для животных: одеждой, аксессуарами и косметикой по уходу.

В передвижном пункте ветеринарной помощи можно будет получить консультацию специалистов госветслужбы, сделать прививку от бешенства или чипировать питомца. На площадке также организуют акцию «Корзина добра» — туда можно принести корм для обитателей столичных приютов.


Сервис «Моспитомец» работает на портале mos.ru с октября 2025 года. В его базе — более тысячи социализированных животных из 13 городских приютов, с фотографиями и подробными описаниями.

