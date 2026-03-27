Отельеры Анапы рассчитывают увеличить турпоток и ждут итогов проверки пляжей

Пляжи в Анапе планируют открыть к 1 июня, заявил вице-премьер Виталий Савельев. Они оставались закрытыми с тех пор, как 15 декабря 2024 года из-за крушения двух танкеров в проливе разлился мазут. Отельеры города-курорта рассчитывают, что число туристов в этом году значительно увеличится. В городе уже открыли восемь галечных пляжей, сейчас проверяют песчаные пляжи.





Генеральный директор санатория «Мотылек» в Анапе Владимир Симонов ожидает, что этим летом число гостей вырастет: «Надеемся, очень на это надеемся!»





По его словам, вода на побережье чистая, в городе нет загрязнений от мазута.





«Вода <...> пригодна для купания, в городе мазута не было. Чисто все, великолепно, все приготовлено для гостей! <...> Все у нас в городе хорошо. Все работы проведены», — сказал Daily Storm Симонов.





Гендиректор детского оздоровительного лагеря «Энергетик» в Анапе, помощник председателя Заксобрания Кубани Леонид Красноруцкий говорит, что в городе уже открыли восемь галечных пляжей. «И они, я считаю, готовы принимать отдыхающих со всей страны, в том числе детские коллективы», — добавляет он.





Песчаные пляжи сейчас проверяют, добавил Красноруцкий. Чем быстрее придут итоги проверки, тем больше людей смогут решиться на покупку билетов и забронировать туры на отдых в Анапе, считает он.





«Что касается наших песчаных пляжей, тут вопрос за экспертами, которые должны дать свое заключение. Насколько я понимаю, такие исследования сейчас ведутся. Очень рассчитываю, что в ближайшее время мы получим заключение, которое будет говорить о том, что их можно использовать будет. И уверен, что это точно привлечет огромное количество любителей наших песков, нашего моря, нашего кварцевого песка. Люди приедут за здоровьем на курорт Анапа», — выразил надежду глава детского лагеря.





Вице-премьер Виталий Савельев 27 марта заявил в эфире «Вестей», что более 90% мазута уже убрали, вода пригодна для купания. Он уточнил, что на пляжах Крыма, Севастополя и Анапы утилизировали 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.





Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила: даже если песок прогреется до 55 градусов, опасного воздействия на организм человека не будет.