Минюст признал иноагентом автора фильма «Господин Никто против Путина» Павла Таланкина

Недавно картина бывшего учителя, снимавшего, как менялся учебный процесс в его школе в Челябинской области после начала СВО, получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».





Через несколько дней российский суд запретил ленту, поскольку она «выражает негативное отношение к государственной власти и президенту».





В список Минюста сегодня также попали бизнесмен, экс-подрядчик строительства космодрома Восточный Виталий Гинзбург, журналистка Марина Скорикова и проект «Христиане против войны».