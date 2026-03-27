Новости
Новости 18+
St
Минюст признал иноагентом автора фильма «Господин Никто против Путина» Павла Таланкина
18+
Мужчина без разрешения снял кадры с детьми и педагогами, а потом покинул Россию undefined
Новости

Минюст признал иноагентом автора фильма «Господин Никто против Путина» Павла Таланкина

Мужчина без разрешения снял кадры с детьми и педагогами, а потом покинул Россию

Минюст России признал иностранным агентом Павла Таланкина — одного из авторов фильма «Господин Никто против Путина». Данные о включении в реестр трех человек и объединения появились на сайте ведомства.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK

Недавно картина бывшего учителя, снимавшего, как менялся учебный процесс в его школе в Челябинской области после начала СВО, получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». 


Через несколько дней российский суд запретил ленту, поскольку она «выражает негативное отношение к государственной власти и президенту». 


В список Минюста сегодня также попали бизнесмен, экс-подрядчик строительства космодрома Восточный Виталий Гинзбург, журналистка Марина Скорикова и проект «Христиане против войны». 

Загрузка...
Загрузка...