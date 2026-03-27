«Отдыхал бесплатно в новом отеле»: ставропольского министра заподозрили в превышении полномочий и арестовали

Промышленный районный суд Ставрополя арестовал министра энергетики, промышленности и связи края Ивана Ковалева. Его подозревают в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Министр арестован до 24 мая.





По версии следствия, в 2023 году Ковалев, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, незаконно передал в аренду коммерческой организации без конкурса объекты недвижимости в Сочи, находившиеся в оперативном управлении Невинномысского химико-технологического колледжа. Речь шла о студенческих домиках на Имеретинской набережной, предназначенных для отдыха и занятий спортом учащихся.





Арендная плата была установлена значительно ниже рыночной: при рыночной стоимости 5,7 млн рублей в год предприниматель выплачивал лишь 2,8 млн рублей. Ущерб только по эпизоду с недополученной арендной платой следствие оценивает не менее чем в 2,9 млн рублей.





На арендованной территории бизнесмен провел реконструкцию и открыл четырехзвездочный отель «Дыхание моря». Как установили следователи, Ковалев и члены его семьи неоднократно отдыхали в нем бесплатно. В настоящее время отель не функционирует, здания снесены.





Прокуратура Ставропольского края потребовала уволить министра в связи с утратой доверия, соответствующее представление внесено губернатору региона.





Иван Ковалев занимал пост министра с ноября 2021 года. Вместе с ним по делу проходит его заместитель.