«Отдыхал бесплатно в новом отеле»: ставропольского министра заподозрили в превышении полномочий и арестовали
Иван Ковалев, по версии следствия, незаконно сдал в аренду студенческие домики в Сочи, где местный бизнесмен открыл гостиницу undefined
«Отдыхал бесплатно в новом отеле»: ставропольского министра заподозрили в превышении полномочий и арестовали

Иван Ковалев, по версии следствия, незаконно сдал в аренду студенческие домики в Сочи, где местный бизнесмен открыл гостиницу

Промышленный районный суд Ставрополя арестовал министра энергетики, промышленности и связи края Ивана Ковалева. Его подозревают в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Министр арестован до 24 мая. 


По версии следствия, в 2023 году Ковалев, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, незаконно передал в аренду коммерческой организации без конкурса объекты недвижимости в Сочи, находившиеся в оперативном управлении Невинномысского химико-технологического колледжа. Речь шла о студенческих домиках на Имеретинской набережной, предназначенных для отдыха и занятий спортом учащихся. 


Арендная плата была установлена значительно ниже рыночной: при рыночной стоимости 5,7 млн рублей в год предприниматель выплачивал лишь 2,8 млн рублей. Ущерб только по эпизоду с недополученной арендной платой следствие оценивает не менее чем в 2,9 млн рублей. 


На арендованной территории бизнесмен провел реконструкцию и открыл четырехзвездочный отель «Дыхание моря». Как установили следователи, Ковалев и члены его семьи неоднократно отдыхали в нем бесплатно. В настоящее время отель не функционирует, здания снесены. 


Прокуратура Ставропольского края потребовала уволить министра в связи с утратой доверия, соответствующее представление внесено губернатору региона. 


Иван Ковалев занимал пост министра с ноября 2021 года. Вместе с ним по делу проходит его заместитель. 

#задержание #ставрополь #министр #превышение полномочий
