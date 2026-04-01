На Урале школьник выстрелил в голову однокласснице из пневматического пистолета
На Урале школьник выстрелил в голову однокласснице из пневматического пистолета

Оружие 13-летний мальчик тайно взял у старшего брата

В Свердловской области 13-летний школьник выстрелил в голову однокласснице из пневматического пистолета, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.


Пострадавшая девочка получила ссадину головы. Ей оказали медицинскую помощь.


По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мальчик воспитывается в полной благополучной семье, ранее на учете в органах ПДН он и его родственники не состояли. 


Отмечается, что пневматический пистолет школьник тайно взял у 19-летнего брата. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

#стрельба #чп #урал #школьник #пневматика
