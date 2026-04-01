По поручению Путина медицинские сервисы для диабетиков включили в «белые списки»

Минцифры включило в «белые списки» сервисы дистанционного контроля уровня сахара в крови. В перечень ресурсов, доступных при отключении интернета, вошли Yuwell Anytime, FreeStyle LibreLink, «ДиаНянь», Glutec, Medtrum EasyPatch, а также отечественные системы «М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета», «Сателлит Online», платформа IoMT.Istok и приложение Inme для контроля давления.





В Минцифры подчеркнули, что включенные в перечень приложения обрабатывают данные исключительно на территории России — это обязательное требование для всех сервисов, претендующих на попадание в «белые списки».





В декабре 2025 года во время «прямой линии» с президентом журналистка ГТРК «Белгород» Анна Рудченко обратилась к Владимиру Путину с просьбой включить медицинские приложения для диабетиков в «белые списки». Она рассказала, что из-за отключения мобильного интернета в приграничных регионах родители не могут контролировать уровень глюкозы у детей в режиме реального времени.





В январе 2026 года на совещании с членами правительства министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Минцифры проработало вопрос и включение сервисов в «белые списки» запланировано на первый квартал.





В феврале президент дал официальное поручение правительству и ФСБ — до 1 апреля внести системы непрерывного мониторинга глюкозы в перечень социально значимых ресурсов.





«Белые списки» — это перечень сайтов и сервисов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета в регионе. Ранее в список входили портал госуслуг, банковские приложения, социально значимые ресурсы. Теперь к ним добавились медицинские сервисы, необходимые для контроля хронических заболеваний.