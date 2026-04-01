Москвичи посетили 90 театральных премьер и спецпоказов с сервисом «Мосбилет»

Сервис «Мосбилет» отмечает первый год со дня запуска. За это время он стал проводником по культурным событиям столицы, объединив городские фестивали, выставки, спектакли, концерты, тематические подборки и персональные рекомендации, сообщили в пресс-службе сервиса.





За год зрители посетили 90 театральных премьер и спецпоказов в 20 жанрах. Москвичи переживали за героев, смеялись до слез, восхищались декорациями и музыкальным оформлением, кричали «браво» и обсуждали постановки с близкими. Более 10 тысяч раз артисты выходили под овации зала, а в антракте зрители съели свыше 250 тысяч бутербродов.





Заказывая билеты на официальной городской платформе, можно быть уверенным в отсутствии рисков, отметили в пресс-службе. Художественный руководитель Московского театра «Современник» и Московского театра Олега Табакова Владимир Машков подчеркнул, что «Мосбилет» объединяет и развивает различные виды искусства Москвы, открывая двери в театры, музеи, концертные залы и делая культуру доступнее для каждого.





Директор Московского драматического театра имени Пушкина Владимир Жуков добавил, что сервис является безопасным, особенно на фоне множества сайтов-двойников, существующих у многих успешных площадок. «Мосбилет» позволяет зрителю быть уверенным, что он покупает билет именно у театра.





Все билеты продаются без сервисного сбора, комиссии и скрытых наценок. Заработанные за каждую покупку на платформе баллы можно обменять на скидки до 20% при оформлении новых заказов.