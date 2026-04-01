Минобороны: Российские войска полностью взяли под контроль ЛНР
В Кремле заявили, что Зеленскому надо «уже сегодня» вывести войска из Донбасса
Российские войска полностью взяли под контроль территорию Луганской народной республики, сообщило Минобороны РФ. Это стало возможным благодаря действиям группировки войск «Запад».


Одновременно в Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса. 


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинскому лидеру необходимо принять решение «уже сегодня», и добавил, что сделать это нужно было «еще вчера».


По словам Пескова, вывод ВСУ из ДНР позволил бы остановить горячую фазу конфликта и спасти большое количество жизней.


Ранее Зеленский сообщил журналистам, что условия ему передали американские посредники: Украина должна вывести войска из Донбасса в течение двух месяцев, иначе, по его словам, условия мира «будут другими». В Кремле тогда заявление не комментировали.

