Российские войска полностью взяли под контроль территорию Луганской народной республики, сообщило Минобороны РФ. Это стало возможным благодаря действиям группировки войск «Запад».





Одновременно в Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинскому лидеру необходимо принять решение «уже сегодня», и добавил, что сделать это нужно было «еще вчера».





По словам Пескова, вывод ВСУ из ДНР позволил бы остановить горячую фазу конфликта и спасти большое количество жизней.





Ранее Зеленский сообщил журналистам, что условия ему передали американские посредники: Украина должна вывести войска из Донбасса в течение двух месяцев, иначе, по его словам, условия мира «будут другими». В Кремле тогда заявление не комментировали.