Онищенко предупредил о серьезных последствиях для здоровья граждан из-за рекламы российских аналогов «Оземпика»

Упоминание рецептурного препарата от диабета, российского аналога «Оземпика», заметили в соцсетях в коллаборации с фешн-брендами — на футболках с надписью Skinny ***** (худая стерва). По закону реклама рецептурных препаратов в России для широкой публики запрещена. Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал компании не нарушать административные и этические нормы. Он предупредил, что такая реклама может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Реклама рецептурных препаратов в РФ допускается только в специализированных печатных изданиях для медиков или на профессиональных мероприятиях.
Сразу несколько блогеров в Telegram-каналах обратили внимание на упоминание отечественного аналога «Оземпика» на футболках с надписью Skinny ***** (худая стерва). А год назад «Ленинград» выпустил про этот препарат клип и песню, также говоря про проблему избыточного веса. Федеральная антимонопольная служба России посчитала, что творческое произведение нельзя расценивать как рекламу.
Недопустимо, чтобы бизнес беспардонно вмешивался в профессиональную деятельность медиков, подчеркивает в беседе с Daily Storm экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
«Это просто грубое нарушение этических норм и даже административных. Это может кончиться и уголовным преследованием, если кто-то получит такие осложнения, которые понесут огромный ущерб здоровью и жизни. Поэтому с этим надо заканчивать!» — призвал эксперт.
Онищенко привел пример, как может повлиять на здоровье бездумное использование препаратов, которые продают только по назначению врача. До тех пор, пока до 2017 года в России можно было покупать антибиотики без рецепта, у многих россиян развилась невосприимчивость к этим лекарствам.
«Мы уже с вами получили в стране, когда перевели все антибиотики на безрецептурную форму продажи. Когда человеку действительно надо было лечиться, [невозможно было] подобрать антибиотик, потому что вырабатывается устойчивость. Потому что хаотичное, непрофессиональное применение препаратов к этому приводит!» — предупредил экс-глава Роспотребнадзора.
«Мы теряем авторитет не только у населения, но и в цивилизованном обществе, когда медицинский препарат рекламируется без соблюдения этических и моральных норм», — заключил Онищенко.