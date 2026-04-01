Онищенко предупредил о серьезных последствиях для здоровья граждан из-за рекламы российских аналогов «Оземпика»

Упоминание рецептурного препарата от диабета, российского аналога «Оземпика», заметили в соцсетях в коллаборации с фешн-брендами — на футболках с надписью Skinny ***** (худая стерва). По закону реклама рецептурных препаратов в России для широкой публики запрещена. Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал компании не нарушать административные и этические нормы. Он предупредил, что такая реклама может привести к серьезным последствиям для здоровья.





Реклама рецептурных препаратов в РФ допускается только в специализированных печатных изданиях для медиков или на профессиональных мероприятиях.





Сразу несколько блогеров в Telegram-каналах обратили внимание на упоминание отечественного аналога «Оземпика» на футболках с надписью Skinny ***** (худая стерва). А год назад «Ленинград» выпустил про этот препарат клип и песню, также говоря про проблему избыточного веса. Федеральная антимонопольная служба России посчитала, что творческое произведение нельзя расценивать как рекламу.