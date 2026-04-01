Хинштейн назвал строительство укреплений в Курской области «коррупционным бизнес-проектом»

Губернатор региона прокомментировал вынесение очередного приговора по делу о хищениях при возведении фортификационных сооружений

По заявлению главы Курской области Александра Хинштейна, создание оборонительных линий в регионе задумывалось как масштабный коррупционный «бизнес-проект», где основной целью было хищение бюджетных средств, а не защита населения. 


Так он прокомментировал новые решения суда. К реальным срокам заключения приговорили руководителей коммерческих организаций — директора «Торгового дома Курск» Дениса Федорова, а также Максима Воронина и Владимира Коноплева из компании «Энергосистемы».


Следствием установлено, что фигуранты завышали стоимость контрактов, похитив в общей сложности более 141,7 млн рублей. Хинштейн также указал на связь Федорова с экс-главой Корпорации развития Курской области Владимиром Лукиным, отметив, что Федоров был приглашен им из другого региона для совместной работы. 


Этот приговор «не первый, но и далеко не последний в позорной истории беспрецедентного воровства», отметил Хинштейн.


Текущий приговор стал частью масштабного расследования деятельности предыдущей администрации. Ранее, в феврале, Владимир Лукин был осужден на девять лет колонии за хищение 152 млн рублей. 


Кроме того, под следствием находится бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Его обвиняют в мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере в ходе реализации тех же проектов по строительству укреплений.

