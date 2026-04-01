Бывший редактор URA.RU признал вину в суде по делу о передаче взятки дяде-полицейскому

В суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего редактора свердловского филиала URA.RU Дениса Аллаярова. Журналист признал вину в даче взятки своему дяде — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 УМВД по Екатеринбургу Андрею Карпову.





По словам Аллаярова, он переводил родственнику деньги за ежедневные оперативные сводки городского УМВД, которые затем использовал в публикациях, однако не воспринимал это как покупку информации. Сейчас он пересмотрел свое отношение к произошедшему и полностью признал вину.





Журналист также заявил, что именно Карпов начал отправлять ему оперативные материалы, а сам он не просил их передавать.





«От самого Карпова я знал, что он сотрудничает с другим СМИ, нашими конкурентами, дает им информацию, мне это не могло нравиться. Карпов к тому же навязчиво указывал мне, что нужно писать больше криминальных новостей», — сказал Аллаяров.





Редактору вменяется часть 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»). По версии следствия, сумма переданных средств составила 120 тысяч рублей.





Карпов был осужден ранее. В ноябре 2025 года Верх-Исетский районный суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в значительном размере, приговорив к четырем годам лишения свободы условно.