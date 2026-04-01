«Бред сивой кобылы»: Бородай опроверг слухи о сотрудничестве Суркова с Орбаном

Слухи о том, что бывший помощник президента России Владислав Сурков работает советником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не соответствуют действительности. Об этом Daily Storm заявил глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, знакомый с Сурковым.





«Это бред сивой кобылы. И что он уехал за границу — то же самое. Он в России. Я это точно знаю. Когда я с ним последний раз общался, говорить не буду. Но я поддерживаю отношения с Владиславом Сурковым. Могу сказать, что все эти выдумки являются просто бредом», — заявил Бородай.





Отвечать на вопрос, чем сейчас занимается Сурков в России, он отказался, сославшись на нежелание рассказывать о личной жизни товарища.





Ранее в СМИ появилась информация, что экс-помощник президента РФ работает независимым советником венгерского премьера «по вопросам построения суверенной демократии». Также несколько недель назад источники «Комсомольской правды» сообщали об отъезде Суркова за границу.