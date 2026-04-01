«Какого черта мы должны спрашивать разрешения?»: В МИД России жестко ответили на санкционные лицензии США по нефти
РФ не намерена запрашивать согласия третьих стран на экспорт своих ресурсов и продолжит суверенное сотрудничество с партнерами
Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, выступая на первом Международном транспортно-логистическом форуме, в резкой форме отверг право других государств диктовать условия по вопросам поставок российской нефти. Дипломат подчеркнул, что суверенитет является незыблемым достоянием страны, и Москва не признает легитимность иностранных разрешений на ведение внешней торговли.


«Суверенитет — это наше незыблемое достояние. Какого черта мы должны спрашивать разрешения у кого-то на то, чтобы нам сотрудничать с теми, кто хочет сотрудничать с нами? Мы никаких разрешений здесь спрашивать не будем», —цитирует Биричевского ТАСС. 


Заявление последовало после публикации информации о том, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до марта 2027 года лицензию на исключение из санкций транзита российской нефти в Китай через территорию Казахстана. 


Биричевский подчеркнул, что Россия не считает необходимым получение подобных документов для взаимодействия с контрагентами.

#казахстан #нефть #сотрудничество #санкции сша
