Умер основатель бренда Diesel Адриано Гольдшмидт, которого считали «крестным отцом денима»

В Италии на 83-м году жизни скончался модельер Адриано Гольдшмидт, основавший марку Diesel. Он ушел из жизни 5 апреля, сообщает WWD.





Мужчина некоторое время болел раком. У него остались жена и трое дочерей.





В моду Гольдшмидт пришел в 1970-х. Свой первый джинсовый проект Daily Blue запустил в 1974-м. А в 1984-м учредил Genious Group, под крылом которой оказались Diesel и Replay.





В 1993-м дизайнер выступил сооснователем Agolde. Спустя семь лет вместе с Юлом Ку открыл в Лос-Анджелесе AG Adriano Goldschmied — именно благодаря этой марке обычные джинсы стали воспринимать как продукт класса люкс. По этой причине его называют «крестным отцом джинсов». Гольдшмидт также работал с Chlo над переработкой денима и придумал для Gap элитную линию Gap 1969.