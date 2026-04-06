В школах введут трехбалльную оценку за поведение: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое»

Оценка за поведение в российских школах станет трехбалльной. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова на заседании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.





Вместо привычной пятибалльной шкалы введут три градации: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». По словам замминистра, в ходе апробации рассматривались три модели: двухуровневая (зачет/незачет), трехуровневая и пятиуровневая.





Трехуровневая была признана наиболее успешной — она отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью, профилактическим потенциалом, прозрачностью и оптимальной дифференциацией без избыточности. Предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.





Ведомство уже подготовило проект приказа, закрепляющий новые требования. Нововведения начнут действовать в 2026/27 учебном году в десяти школах каждого региона России. В 2027/28 учебном году систему распространят на все школы страны.