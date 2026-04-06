Осужденный на пожизненное за теракт в «Крокусе» покончил с собой в СИЗО

Один из участников теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске совершил самоубийство в московском СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ ФСИН.





В ведомстве, не называя имени, уточнили, что 6 апреля в камере СИЗО-1 был обнаружен без признаков жизни осужденный к пожизненному заключению. Медик провел реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали. По данному факту проводится доследственная проверка.





Речь идет о Юсуфзоде Якубджони Давлатхоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. На суде выяснилось, что через его банковскую карту финансировался теракт. Сам он, по его словам, об этом не знал. Юсуфзода состоял в сообществе, где проповедовали радикальные идеи ислама, и выполнял задания администратора. После теракта он поехал в аэропорт Внуково, попросил забронировать место на ближайший рейс в любую страну, но на паспортном контроле его задержали.





Напомним, ранее суд приговорил исполнителей теракта к пожизненным срокам.