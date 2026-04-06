Глава Минпросвещения Сергей Кравцов посетовал, что в некоторых соседних с Россией странах школьную историю преподают по учебникам, подготовленным при участии фонда Джорджа Сороса*. По его словам, далеко не везде такие пособия были изъяты.





Кравцов рассказал, что спрашивал у министров этих государств, читали ли они сами эти учебники, и в ответ слышал: «Нет, нам их привезли и напечатали». При этом в России, подчеркнул министр, ситуация другая: несколько лет назад насчитывалось 54 разных учебника по истории, а теперь введены единые государственные учебники по истории, обществознанию и другим предметам.





* Фонд Джорджа Сороса Open Society Foundations признан нежелательной организацией в России