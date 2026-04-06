Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии
18+
Также суд назначил ему штраф в 400 миллионов рублей undefined
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии

Также суд назначил ему штраф в 400 миллионов рублей

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Заседание состоялось в Ленинском районном суде Курска.


Суд также назначил ему штраф в размере 400 миллионов рублей и конфисковал у бывшего главы региона сумму полученных взяток, превышающую 20 миллионов рублей. Кроме того, Смирнов не сможет занимать определенные должности в течение десяти лет. Также его лишили статуса заслуженного работника ЖКХ России.


Напомним, ранее бывший губернатор полностью признал вину и раскаялся. Также он раскрыл подробности схемы, по которой вместе с его предшественником Романом Старовойтом получал деньги.


Причиной произошедшего, по его словам, стала работа в экстренных условиях — он получил контузию на рабочем месте.

#приговор #курская область #алексей смирнов
