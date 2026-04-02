«Притупились грани дозволенного»: экс-губернатор Смирнов объяснил, почему воровал на строительстве укреплений во время СВО

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении взяток на строительстве фортификационных сооружений в ходе СВО, объяснил свои действия тем, что у него «притупились грани дозволенного». Его слова из зала суда передает корреспондент Daily Storm.





По словам Смирнова, он признает преступление, искренне раскаивается и каждый день думает об этом. Причиной произошедшего, по его словам, стала работа в экстренных условиях — он получил контузию на рабочем месте.





«Все делал от души. Да, я признаю это преступление [взятки]. Конечно, раскаиваюсь», — сказал подсудимый.

Экс-губернатор также считает, что был излишне исполнительным в поручениях. В завершение он извинился и попросил прощения.





Ранее экс-губернатор раскрыл схему, по которой он и его предшественник Роман Старовойт получили деньги. Согласно его показаниям, Старовойт получил около 100 миллионов рублей взяток, а сам Смирнов — порядка 30 миллионов.