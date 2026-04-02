Проект «Перезвони сам» проведет мероприятия в центрах московского долголетия

Проект «Перезвони сам» организовал для москвичей старшего поколения цикл интерактивных мероприятий по борьбе с мошенниками. Об этом сообщается на портале mos.ru.





Занятия в игровом формате проходят в центрах московского долголетия и продлятся до начала июня 2026 года. Участникам викторины «Мошенник на ладони: играем и распознаем!» предстоит пройти четыре детективных раунда, где они научатся отличать голос мошенника от голоса близкого человека, вычислять фейковые сайты и собирать психологический портрет афериста. После каждого этапа представители МВД и специалисты проекта разбирают задания и отвечают на вопросы.





Как отметила руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина, живой формат позволяет легко усвоить сложные темы: участники не просто слушают лекцию, а сразу применяют знания на практике. Участие бесплатное, записаться можно на сайте или в любом центре московского долголетия.





Проект «Перезвони сам» создан правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве в 2022 году. Он помогает жителям столицы защититься от телефонного и интернет-мошенничества.