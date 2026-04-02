Новости
Новости 18+
St
Проект «Перезвони сам» проведет мероприятия в центрах московского долголетия
18+
Людей научат распознавать мошенников в игровой форме
Новости

Проект «Перезвони сам» организовал для москвичей старшего поколения цикл интерактивных мероприятий по борьбе с мошенниками. Об этом сообщается на портале mos.ru.


Занятия в игровом формате проходят в центрах московского долголетия и продлятся до начала июня 2026 года. Участникам викторины «Мошенник на ладони: играем и распознаем!» предстоит пройти четыре детективных раунда, где они научатся отличать голос мошенника от голоса близкого человека, вычислять фейковые сайты и собирать психологический портрет афериста. После каждого этапа представители МВД и специалисты проекта разбирают задания и отвечают на вопросы.


Как отметила руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина, живой формат позволяет легко усвоить сложные темы: участники не просто слушают лекцию, а сразу применяют знания на практике. Участие бесплатное, записаться можно на сайте или в любом центре московского долголетия.


Проект «Перезвони сам» создан правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве в 2022 году. Он помогает жителям столицы защититься от телефонного и интернет-мошенничества.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#москва #мошенники #долголетие
Загрузка...
Загрузка...