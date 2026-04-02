Создатель «Улиц разбитых фонарей» ответил на обвинения о влиянии сериала на нападения в школах

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, комментируя стрельбу в школе в поселке Зайково, накануне заявил, что на агрессию детей влияют телевидение и игры. В частности, он упомянул сериал «Улицы разбитых фонарей». Ему ответил один из создателей многосерийного фильма, советский и российский режиссер Дмитрий Светозаров.





«Есть такая поговорка: нечего на зеркало кивать, коли рожа крива. Искусство есть отражение жизни, а не наоборот», — сказал Daily Storm Дмитрий Светозаров. Так он прокомментировал заявления свердловского депутата.





Парламентарий накануне заявил, что провалы в воспитании — дома и в медиапространстве, — ведут к росту агрессии школьников. Он упомянул сериал «Менты», в котором полицейский «за одну серию 5–7–10 человек убивает», и посетовал, что на ТВ «считают возможным показывать «Улицы разбитых фонарей», где каждую серию стреляют в людей, и это все как-то безнаказанно происходит».





В последний день перед каникулами, 27 марта, в поселке Зайково в Свердловской области 13-летний школьник выстрелил в голову однокласснице из пневматического пистолета. Девочка получила ссадину головы; сообщалось, что ее здоровью ничто не угрожает.





Оружие мальчик тайно взял у старшего брата. Тот купил пневматический пистолет на маркетплейсе.