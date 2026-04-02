Во Львове перерезали горло сотруднику военкомата, он скончался

Неизвестный перерезал горло сотруднику ТЦК (аналог военкомата) во Львове на западе Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.





В социальных сетях также появились кадры с места происшествия. На них видно, как пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Также на месте находятся силовики. Издание «Страна» сообщает, что мужчина скончался. Ему было 52 года.





Нападавший, как уточняется, был не один. После нападения компания скрылась.





Как уточнили в полиции, убийство произошло во время проведения «мероприятий по оповещению».





Напомним, в феврале 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию, которую несколько раз продлевали. Власти борются с уклонистами. В соцсетях часто обсуждают конфликты между гражданами и военкомами, а также случаи насильственного призыва в разных городах страны.