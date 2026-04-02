В России предложили ограничивать интернет и вводить «белые списки» для «сомнительных абонентов»

Вводить белые списки надо не для всех абонентов, а лишь для тех, кто вызывает сомнения, остальным необходимо сохранять обычный доступ в интернет. С такой идеей выступил генеральный директор «ВымпелКома» Сергей Анохин на конференции «Телеком 2026».





По его словам, операторы располагают статистикой, которая помогает уверенно выявлять добросовестных пользователей. Для большей уверенности можно использовать дополнительную идентификацию, чтобы оставить таким абонентам полноценное соединение. В случаях, где есть риски, надо ввести «белые списки». По мнению спикера, такой подход обеспечит комфорт пользователям, не нарушая их безопасность, передает РБК.





«Белый список» — это перечень ресурсов, доступных при временном ограничении мобильного интернета. В него входят государственные сайты, банковские ресурсы, транспортные и логистические приложения, маркетплейсы, интернет-магазины, некоторые СМИ, онлайн-кинотеатры и сервисы для бизнеса.





Ранее сообщалось, что по поручению Владимира Путина в перечень добавили сервисы дистанционного контроля уровня сахара в крови.