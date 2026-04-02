VK Fest в Москве впервые пройдет на территории ВДНХ

Впервые в истории VK Fest пройдет на территории ВДНХ. 18 и 19 июля главная выставка страны превратится в площадку для фестиваля, где музыка, развлечения и отдых сольются воедино. Это событие состоится в одном из самых знаковых мест Москвы.





Площадка в 325 гектаров с историческими павильонами, аллеями, озерами и зелеными зонами даст организаторам возможность создать новые форматы мероприятий. Они смогут расширить количество тематических зон, добавить места для отдыха и облегчить перемещение между ними.





Зоя Новикова, руководитель VK Fest, подчеркнула, что фестиваль постоянно меняется. Перенос на ВДНХ — это не просто новая площадка, а значительные изменения. По ее мнению, благодаря природному ландшафту на фестивале появится больше разнообразных зон с естественной тенью и открытых лужаек.





В 2026 году на ВДНХ особое внимание уделят семейному отдыху. Для гостей с детьми разного возраста создадут отдельные зоны: для малышей — игровые и познавательные пространства, для старшеклассников — интерактивные форматы. Основная идея — сделать отдых комфортным и увлекательным для всех поколений.





Фестиваль сохранит привычную структуру с несколькими сценами и насыщенной музыкальной программой, однако в этом году ее дополнят новые имена, форматы и активности. Обновится и визуальный образ: VK Fest представит фирменный стиль, отражающий рост и развитие проекта. Билеты уже доступны на официальном сайте.





ВДНХ остается важным местом для крупных городских мероприятий. Проведение VK Fest здесь продолжает эту традицию, укрепляя роль выставки как площадки для современной фестивальной культуры — открытой, разнообразной и доступной для всех.