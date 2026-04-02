В Подмосковье полицейские со стрельбой задержали сбежавшего из суда мужчину

Сотрудники полиции открыли огонь для задержания сбежавшего из суда мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.





Инцидент произошел 2 апреля. Мужчина 1991 года рождения, которого судили за незаконное хранение и изготовление оружия, после заседания в Долгопрудненском суде попросился в туалет. А когда вышел — набросился на двоих полицейских и избил их, пытаясь скрыться.





Сотрудник сделал предупредительный выстрел, но это не остановило беглеца. Тогда полицейский выстрелил ему в ноги. Раненого мужчину задержали.