В Подмосковье полицейские со стрельбой задержали сбежавшего из суда мужчину

У него ранены ноги

Сотрудники полиции открыли огонь для задержания сбежавшего из суда мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.


Инцидент произошел 2 апреля. Мужчина 1991 года рождения, которого судили за незаконное хранение и изготовление оружия, после заседания в Долгопрудненском суде попросился в туалет. А когда вышел — набросился на двоих полицейских и избил их, пытаясь скрыться.


Сотрудник сделал предупредительный выстрел, но это не остановило беглеца. Тогда полицейский выстрелил ему в ноги. Раненого мужчину задержали.

