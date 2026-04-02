Apple подтвердила, что россияне больше не могут оплачивать подписки и покупки в App Store
18+
Использовать можно только оставшиеся на балансе деньги undefined
Новости

Apple подтвердила, что россияне больше не могут оплачивать подписки и покупки в App Store

Использовать можно только оставшиеся на балансе деньги

С 1 апреля россияне больше не могут оплачивать подписки и цифровые покупки в своих сервисах привычными способами. Об этом сообщила поддержка Apple. 


Обработка платежей за покупки, совершенные в App Store и других медиа-сервисах компании, больше недоступна. Это касается как новых приобретений, так и продления существующих подписок.


Теперь пользователи из России могут совершать покупки и продлевать подписки только за счет средств, уже имеющихся на балансе аккаунта. Это изменение распространяется на Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Music, подписки на Apple Podcasts, Apple One, покупки и подписки в App Store и на Apple TV, покупки в iTunes Store, iCloud+, а также на покупку рингтонов и звуковых сигналов.


Если на счету достаточно средств, можно продолжать пользоваться сервисами до их исчерпания, отметили в компании. Также можно использовать уже имеющиеся коды App Store. После того как баланс обнулится, продлить или приобрести что-либо станет невозможно.

