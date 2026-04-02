«Ъ»: замглавы Минцифры Андрей Заренин решил уйти на СВО добровольцем

Глава ведомства Шадаев поддержал его решение

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин, который курирует направление радиоэлектроники, решил уйти добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.


Министр написал в рабочем чате, что у многих сотрудников есть родственники, которые находятся на СВО, а некоторые коллеги уже сами ушли на фронт добровольцами. Их выбор, по словам Шадаева, заслуживает уважения. В ближайшее время Заренин также планирует заключить контракт с Минобороны.


Министр отметил, что его заместитель и раньше поддерживал бойцов на фронте: возил гуманитарную помощь, отправлял необходимую технику, занимался волонтерской деятельностью. Он также подчеркнул, что тот «поднял с нуля» департамент стимулирования спроса на радиоэлектронику. Под его началом получили развитие проекты по созданию отечественных базовых станций, первые из которых уже вошли в реестр Минпромторга.


Шадаев добавил, что гордится решением своего подчиненного и ждет его скорейшего возвращения.

#минцифры #спецоперация #служба по контракту
