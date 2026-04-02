В Люберцах и Котельниках запретили аренду электросамокатов

Подмосковные города один за другим вводят полный запрет на работу электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Комиссия по безопасности дорожного движения Котельников решила запретить СИМ на всей территории округа, заявил в Telegram глава муниципалитета Михаил Соболев.





По его словам, улично-дорожная сеть округа не приспособлена для такого транспорта, а операторы проката не справляются с контролем: самокаты часто бросают где попало. Дети берут их без присмотра взрослых, многие катаются вдвоем, отметил глава. Передвижение СИМ, подчеркнул Соболев, угрожает жизни и здоровью как самих пользователей, так и окружающих.





Операторы обязаны до 4 апреля вывезти все самокаты из Котельников и расширить на весь муниципалитет «красную зону» — аппаратное ограничение, которое запрещает въезд на определенную территорию.





Аналогичный запрет 1 апреля ввели и в Люберцах. Он коснется самого города, а также районов Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный. Глава округа Владимир Волков объяснил решение обеспечением безопасности жителей и привел статистику: только за прошлый год зарегистрировано 18 ДТП с участием СИМ, среди пострадавших — девять детей в возрасте от 12 до 16 лет. Одно из происшествий закончилось гибелью человека.