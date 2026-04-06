Американец Гилман, которого судят за избиение сотрудника ФСИН, попросился на СВО
В суде он рассказал, что его отец и дед служили в России
Гражданин США Роберт Гилман, которого судят за избиение сотрудника ФСИН, попросил судью разрешить ему уехать в зону СВО. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Воронежа.


По словам американца, его отец и дед служили в России, а прадед был капитаном третьего ранга и дважды попадал под пулю в Сталинграде. Судья ответила Гилману, что вопросами отправки в зону боевых действий занимается военный комиссариат.


Напомним, в октябре 2024 года иностранец был приговорен к семи годам и месяцу лишения свободы за применение силы в отношении правоохранителей. После апелляции Воронежского областного суда срок вырос до десяти лет и одного месяца.


В качестве способа обхождения наказания Гилман назвал желание участвовать в СВО в качестве стрелка. Он также сообщил, что у него есть награда эксперта по стрельбе, которую вручают американским морпехам.

#иностранец #спецоперация #служба по контракту
