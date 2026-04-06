Тело мужчины нашли в чемодане около водоема в Москве

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в чемодане около водоема на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.





В ведомстве рассказали, что тело было обнаружено еще 4 апреля. На мужчине были множественные колото-резаные раны. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Эксперты осмотрели место происшествия, убийца разыскивается.





Напомним, что меньше месяца назад в подмосковном Красногорске было найдено расчлененное тело женщины в двух чемоданах. С ней, как сообщалось, мог расправиться ее сожитель, который после убийства покончил с собой.