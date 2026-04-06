В Геленджике ввели режим ЧС после атаки ВСУ на Голубую Бухту

Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в MAX сообщил глава города Алексей Богодистов.





По словам мэра, уже состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Эксперты сегодня приступят к обходу домовладений для фиксации и описи всех повреждений. Гражданам, чье имущество пострадало, будет оказана финансовая помощь.





В результате атаки временно закрыт детский сад. Как сообщил краевой оперштаб, от падения обломков БПЛА в учреждении выбиты некоторые окна, погнуты железные конструкции прогулочных веранд, повреждены козырьки.





Также атака была произведена на Новороссийск. По данным местных властей, пострадали десять человек. Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий, после чего на одном из них начался пожар. Для жильцов поврежденных домов организовали пункты временного размещения.