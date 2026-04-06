Уволившийся мэр Петропавловска-Камчатского объяснил, почему за 15 лет в городе сменилось 8 градоначальников

Уволившийся мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объяснил, почему за 15 лет в городе сменилось 8 градоначальников, заявив, что признает и свои недочеты. По его словам, часть чиновников выгнали из-за коррупционных нарушений, а остальные — попросту не справились.





«Я прямо не вникал в причины ухода каждого мэра. Но, например, по [экс-градоначальнику, которая была на посту всего четыре месяца] Панченко скажу: ей не повезло с аномальными снегопадами и она не смогла в моменте организовать работу. Что касается других мэров (поскольку я работал в правоохранительных органах) — они не все по-хорошему уходили. Были вопросы с коррупцией. Один из бывших мэров еще до сих пор находится в местах не столь отдаленных», — рассказал Daily Storm Беляев.





Он обратил внимание, что фронт работ в Петропавловске-Камчатском для чиновников огромен: «Город сложный сам по себе. Мы далеко и логистика сложная. По сути, мы не полуостров, а остров, ведь все морем доставляется. Дорог прямых, как, например, в Крыму, нет. Влияют и погодные условия, и отдаленность, и высокие цены. Проблем хватает. Кто-то не справляется, а кому-то не везет, когда идет череда аномальных циклонов один за одним. Главное для мэра — быть неравнодушным к чаяниям людей и хотеть менять город к лучшему».





Беляев признался, что написал заявление об уходе исключительно по своей воле и пока хотел бы восстановиться морально и физически, так как работал с осени 2024 года практически без выходных и отпусков.





Губернатор Камчатского края решению мэра об уходе не противился. «Он понимал, что к этому идет. Когда идет череда проблем — жители всегда хотят увидеть кого-то виновным. Поэтому с пониманием губернатор отнесся к моему решению и принял его. Оно назрело. От ухода меня Солодов не отговаривал», — сказал экс-мэр.





Временно исполняющим обязанности главы Петропавловска-Камчатского станет Андрей Воровский, ранее занимавший должность первого заместителя мэра. О сменщике Беляев высказался положительно: «Он опытный управленец. Он начинал свою карьеру как раз в коммунальной сфере, а потом работал в местной Думе и главой района. Знает проблемы не понаслышке. Уверен, у него все получится. Он местный и неравнодушен к городу».





Беляев стал мэром Петропавловска-Камчатского 29 ноября 2024 года. До этого он занимал пост прокурора города. Андрей Воровский занял пост первого заместителя главы Петропавловска-Камчатского в январе 2026 года. До этого чиновник возглавлял Соболевский муниципальный округ, а еще раньше — МКУ «Управление благоустройства» города (с 2013 по 2016 год).





Беляев сообщил об уходе в отставку 6 апреля в своем Telegram-канале. Он заметил, что собирается продолжить работать в городе, однако в другой должности. Беляев признал, что за короткий период не получилось «быстро решить проблемы, накопившиеся за несколько лет». Речь о ликвидации последствий аномальных снегопадов, работу, которую не удалось организовать «в достаточной мере».





Местные СМИ писали, что с тех пор, как в городе отменили прямые выборы, Воровский стал восьмым за 15 лет руководителем администрации краевого центра. Отмечается, что дольше всех городом руководил Константин Брызгин – около четырех с половиной лет. Но он не доработал срок до конца, уйдя с должности по собственному желанию.





Единственный, кто руководил мэрией весь период, на который его нанимали, был Алексей Алексеев (официально в то время должность мэра называлась сити-менеджер, а нанимали их на два года).