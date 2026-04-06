Новости
Новости 18+
St
В Дагестане выросло число погибших в результате сильного наводнения, среди них беременная девушка и ребенок
18+
Тело еще одного несовершеннолетнего нашли спасатели Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Жертвами сильнейшего наводнения в Дагестане стали по меньшей мере три человека. Как сообщил представитель дагестанского центра медицины катастроф, не удалось спасти беременную девушку и ребенка, которых ранее вытащили из воды.


Они погибли при опрокидывании автомобиля в реку Дарваг Чай. Еще одна женщина скончалась в результате схода оползня на населенный пункт Кирки.


Кроме того, как сообщает ТАСС, сегодня, 6 апреля, волонтеры обнаружили тело ребенка, которого унесло течением в результате обрушения моста на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе. Таким образом, общее число погибших может составлять уже четыре человека.


Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...