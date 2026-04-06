В Дагестане выросло число погибших в результате сильного наводнения, среди них беременная девушка и ребенок

Жертвами сильнейшего наводнения в Дагестане стали по меньшей мере три человека. Как сообщил представитель дагестанского центра медицины катастроф, не удалось спасти беременную девушку и ребенка, которых ранее вытащили из воды.





Они погибли при опрокидывании автомобиля в реку Дарваг Чай. Еще одна женщина скончалась в результате схода оползня на населенный пункт Кирки.





Кроме того, как сообщает ТАСС, сегодня, 6 апреля, волонтеры обнаружили тело ребенка, которого унесло течением в результате обрушения моста на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе. Таким образом, общее число погибших может составлять уже четыре человека.





Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.