Новости
Новости 18+
St
18+
Более 40 шахтеров застряли под землей в ЛНР после удара ВСУ

Их подняли на безопасную высоту

По меньшей мере 41 работник шахты «Белореченская» в ЛНР оказался заблокирован под землей из-за удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в Telegram-канале.


По его словам, в результате удара была повреждена электроподстанция, из-за аварийного отключения света под землей остались люди. Сейчас с горняками установлена связь, запас питьевой воды у них есть. Все необходимые службы принимают меры по спасению шахтеров и подключению предприятия к электроснабжению.


Позже в пресс-службе правительства сообщили, что горняков удалось поднять на безопасную высоту. С ними поддерживается связь, приток воздуха в шахту обеспечен.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#шахта #лнр #горняки
Загрузка...
Загрузка...