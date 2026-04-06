Более 40 шахтеров застряли под землей в ЛНР после удара ВСУ

По меньшей мере 41 работник шахты «Белореченская» в ЛНР оказался заблокирован под землей из-за удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в Telegram-канале.





По его словам, в результате удара была повреждена электроподстанция, из-за аварийного отключения света под землей остались люди. Сейчас с горняками установлена связь, запас питьевой воды у них есть. Все необходимые службы принимают меры по спасению шахтеров и подключению предприятия к электроснабжению.





Позже в пресс-службе правительства сообщили, что горняков удалось поднять на безопасную высоту. С ними поддерживается связь, приток воздуха в шахту обеспечен.