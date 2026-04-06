ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении высокопоставленного представителя властей Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.





В ведомстве рассказали, что задержанным оказался россиянин 1974 года рождения, который живет в Курской области, а родился в Ладыжине Винницкой области Украины. Он по заданию представителя Главного управления разведки Минобороны Украины вел визуальное наблюдение рядом со зданием регионального правительства.





Задержанный устанавливал время, маршруты и способы передвижения чиновника, а также выбирал место для закладки взрывного устройства. Полученные сведения, фото- и видеозаписи он отправлял куратору через мессенджер.





В итоге мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в момент, когда пытался изъять из тайника взрывчатку с поражающими элементами. Он дал признательные показания.





Какой именно чиновник был целью террористов, неизвестно.